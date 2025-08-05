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Окупанти здійснили 45 атак на Покровському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцВівторок, 5 серпня 2025, 08:19
Окупанти здійснили 45 атак на Покровському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

На фронті за минулу добу ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Дві ворожі атаки відбили українські воїни в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону українських захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили одну спробу наступу на позиції Сил оборони у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ГенштабДонецька областьросійсько-українська війна
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