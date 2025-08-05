Міноборони тестує новий маскувальний візерунок ММ-25: оголошено закупівлю пробної партії

Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25, який використовуватимуть для виготовлення предметів речового майна.

Джерело: Міноборони, ВВС, колишня радниця міністра оборони Дана Ярова

Деталі: Повідомляється, що рішення ухвалили ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців.

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Йдеться не про заміну чинного малюнка ММ-14 ("пікселя"), а про запровадження додаткового варіанта – подібно до вже дозволених "оливи", "койота" чи ММ-16Ф. Зазначається, що новий візерунок має покращити маскування в окремих умовах і відповідати потребам військових, які вже використовують подібні патерни, зокрема за власний кошт.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) затвердило оновлену технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) "Тканини бавовняні та змішані", доповнивши її новим маскувальним малюнком ММ-25. За словами відомства, до ЦУРМЗ уже надійшло понад десять звернень від виробників, які зацікавлені в ознайомленні з візерунком та його колірною палітрою.

"Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", – зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

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Закупівельна агенція МОУ "ДОТ" вже оголосила тендери на перші пробні партії виробів з ММ-25. У 2025 році планують закупити по 20 тисяч одиниць продукції з новим камуфляжем для оцінки виробничих потужностей та поступової інтеграції патерну в речове забезпечення ЗСУ.

Пряма мова директора програми речового майна ДОТ Микити Чічкана: "Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення".

Деталі: У Міноборони очікують, що поява нового патерну дасть більше варіантів для бойових підрозділів та відкриє можливості для тих виробників, які вже працюють із подібною технологією друку й пошиття.

Повідомлення про новий маскувальний малюнок під назвою "ММ-25" з'явилось 29 липня на сайті Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

Як зазначає "Мілітарний", посилаючись на профільні ресурси "Boroshno News" та First Division, ММ-25 фактично є копією всесвітньо відомого Multicam.

Колишня радниця міністра оборони Дана Ярова розкритикувала ініціативу Міноборони. Вона вважає, що причина популярності Multicam не у візерунку, а в якості тканини.

Пряма мова Ярової: "Хлопці носять Multicam не тому, що він гарніший. І не тому, що він краще "зливається" з рельєфом. А тому що тканина інша: легша, повітропроникна, витримує навантаження, не гниє на тілі після 48 годин в бліндажі.

І от тепер МО пропонує не змінити тканину, а просто перемалювати малюнок. Бо на зміні кольору – заробити простіше, ніж на інноваціях".

Деталі: Вона також зазначила, що виробництво тканини з таким малюнком значно дорожче, бо Multicam - це 7 кольорів проти 5 у "пікселя". За її словами, в Україні лише один виробник має технічну можливість виготовляти подібну тканину, і на повне переналаштування виробництва може піти до року.

Водночас голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко у коментарі ВВС наголосив, що за останні півтора року низка підрозділів, зокрема ГУР, надсилали запити до Генштабу та Міноборони щодо офіційного постачання форми з таким візерунком. Тепер, після рішення Міноборони, вони зможуть отримати необхідний комплект форми від держави.

Він також зазначив, що відмінності між "пікселем" і ММ-25 не лише у зовнішньому вигляді, а й у тканині, умовах використання, типах завдань і навіть ідентифікації на фронті:

"Для спецпідрозділів це і елемент захисту і елемент статусності, це я можу сказати оскільки сам є колишнім військовим. Типу: звичайна сухопутка носить піксель, а спецура носить мультикам. Таке є на фронті. Це важливий елемент для ідентифікації спецпідрозділів", – наголосив Гудименко.

Довідково: У 2014 року Міністерство оборони оголосило про перехід на новий камуфляжний малюнок – ММ-14 "піксель". Він прийшов на заміну радянському "дубку" і був створений за зразком камуфляжів західних армій. З моменту впровадження саме в "піксель" почали виготовляти всі зразки речового майна, зокрема й військову форму.

На відміну від розмитих плям "дубка", новий малюнок складався з піксельних квадратиків у відтінках болотяно-зеленого, сіро-зеленого, темно-сірого та світло-зеленого на бежево-піщаному фоні. Для ВМС розробили окрему версію з темно-синіми кольорами.

ММ-14 створений для маскування в умовах міської, лісової та степової місцевості. Його головна мета – "розмивати" силует військового на різних дистанціях і ускладнювати виявлення, зокрема через прилади нічного бачення.

ММ-25 (розшифровується як "малюнок маскувальний 2025 року") стилістично наближений до американського візерунка Multicam. Цей камуфляж був розроблений компанією Crye Precision у 2002 році на замовлення збройних сил США. Він складається з семи кольорів і використовується в різних типах місцевості, забезпечуючи адаптивне маскування.

Військові в Україні вже використовують форму з подібним малюнком – часто закуповуючи її за власний кошт через комфортність тканини та зручність у бойових умовах.