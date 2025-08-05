Цивільні на двох машинах заблокували авто Кременецького РТЦК і вимагали віддати їм військовозобов’язаного

Під час транспортування військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів кілька цивільних авто заблокували машину РТЦК з вимогою віддати їм чоловіка. Зрештою авто потрапило у ДТП, наразі правоохоронці вивчають подію, щоб надати їй правову оцінку.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Дослівно: "04.08.2025 року, близько 19:00 під час доставки військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів, два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі м.Рівне".

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Деталі: Під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників.

Повідомляється, що старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля.

В цей час 6 цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм.

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У понеділок станом на 21:30 на місці події працювали представники Нацполіції та Військової служби правопорядку.

Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний - доставлені до органів охорони здоровʼя.

Наразі в поліції проводять відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали представникам Кременецького РТЦК та СП. Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян.

Водночас стаття 114-1 ККУ — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України" передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі.