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Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: загинули двоє людей, є поранені

Анастасія ПроцВівторок, 5 серпня 2025, 10:59
Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: загинули двоє людей, є поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади, внаслідок чого загинули двоє людей, є постраждалі.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Повідомляється, що росіяни поцілили у місцеве сільськогосподарське підприємство.

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Пряма мова: "Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога".

Деталі: Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція. Триває пошуково-рятувальна операція.

Сумська областьракетний удар
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