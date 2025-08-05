Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: загинули двоє людей, є поранені
Вівторок, 5 серпня 2025, 10:59
Вранці 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади, внаслідок чого загинули двоє людей, є постраждалі.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: Повідомляється, що росіяни поцілили у місцеве сільськогосподарське підприємство.
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Пряма мова: "Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога".
Деталі: Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція. Триває пошуково-рятувальна операція.