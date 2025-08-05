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Чоловік з гранатою намагався взяти в заручників працівників ТЦК на вулиці в Черкасах

Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 11:30
Чоловік з гранатою намагався взяти в заручників працівників ТЦК на вулиці в Черкасах
ілюстративне фото

У Черкасах при перевірці військово-облікових даних чоловік вийняв гранату і почав погрожувати представникам ТЦК та СП, на місце прибули правоохоронці.

Джерело: Черкаський обласний ТЦК, поліція Черкащини у Telegram

Деталі: Повідомляється, що вранці 5 серпня під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних.

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В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації.

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Зазначається, що правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям  цього громадянина. В ТЦК нагадують: скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

ТЦКмобілізація
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