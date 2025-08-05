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Посол США при НАТО анонсував "серію оголошень" про нові пакети зброї для України від інших країн

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 5 серпня 2025, 12:08
Посол США при НАТО анонсував серію оголошень про нові пакети зброї для України від інших країн
Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото зі сторінки політика в мережі Х

Незабаром з’являться нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Reuters

Деталі: Свою заяву Вітакер зробив після того, як стало відомо, що в рамках ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

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"Голландці – лише перші з багатьох. Найближчими ви побачите цілу серію оголошень", – зазначив посол.

Він прогнозує, що "все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше".

"Ми діємо так швидко, як тільки можемо", –  додав Вітакер.

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Передісторія:

  • Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
  • 4 серпня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

НАТОСШАдопомога Україні
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