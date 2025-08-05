Посол США при НАТО анонсував "серію оголошень" про нові пакети зброї для України від інших країн
Незабаром з’являться нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на Reuters
Деталі: Свою заяву Вітакер зробив після того, як стало відомо, що в рамках ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
"Голландці – лише перші з багатьох. Найближчими ви побачите цілу серію оголошень", – зазначив посол.
Він прогнозує, що "все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше".
"Ми діємо так швидко, як тільки можемо", – додав Вітакер.
Передісторія:
- Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
- 4 серпня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.