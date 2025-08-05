Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
У Молдові суд засудив главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8
Деталі: Рішення було винесено 5 серпня судом Буюканського району Кишинева.
Крім Гуцул, колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан проведе за ґратами 6 років.
Ні Гуцул, ні Попан не прокоментували свої вироки. Їх вивели з зали суду під конвоєм поліції.
"Це не судовий процес, а публічна страта... Я не можу сказати, що там є докази, там є вигадка", – заявив адвокат Гуцул Сергій Морару.
Він також оголосив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.
Перед нинішнім засіданням поліція утворила кордон перед будівлею суду. На протилежному боці вулиці зібралися прихильники Гуцул. На місці події також влаштували контрпротест.
Передісторія:
- Євгенію Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.
- Прокуратура просила для башкана (найвища посадова особа Гагаузії -ред.) девʼять років позбавлення волі.
- У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.