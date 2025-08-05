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Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 13:08
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
Гуцул із Путіним. фото Кремля

У Молдові суд засудив главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: Рішення було винесено 5 серпня судом Буюканського району Кишинева.

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Крім Гуцул, колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан проведе за ґратами 6 років.

Ні Гуцул, ні Попан не прокоментували свої вироки. Їх вивели з зали суду під конвоєм поліції.

"Це не судовий процес, а публічна страта... Я не можу сказати, що там є докази, там є вигадка", – заявив адвокат Гуцул Сергій Морару.

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Він також оголосив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.

Перед нинішнім засіданням поліція утворила кордон перед будівлею суду. На протилежному боці вулиці зібралися прихильники Гуцул. На місці події також влаштували контрпротест.

Передісторія:

  • Євгенію Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.
  • Прокуратура просила для башкана (найвища посадова особа Гагаузії -ред.) девʼять років позбавлення волі.
  • У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

МолдоваРосіясуд
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