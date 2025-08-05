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ДБР: За останні 8 місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч бійців

Анастасія ПроцВівторок, 5 серпня 2025, 13:15
ДБР: За останні 8 місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч бійців
Ілюстративне фото: Getty Images

За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, механізм почав діяти з 29 листопада 2024 року і дозволив бійцям відновити службу без затягнутих процедур та зі збереженням усіх видів забезпечення.

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Пряма мова: "Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення".

Деталі: Також за рішенням суду такі військовослужбовці також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Посадовець нагадав, що відповідний механізм розробили ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом генпрокурора.

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Передісторія:

  • 1 березня завершився термін швидкого повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби.
  • У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. 
  • Члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки разом з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацювали законопроєкт, який передбачає, що військова служба під час СЗЧ або дезертирства не призупинятиметься.

Знати більше: Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему

ДБР
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