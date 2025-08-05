Вечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію

3 вересня в Будинку кіно у Києві відбудеться вечір Малевича з УП для учасників Клубу. Це – спільна подія з командою фільму "Малевич".

На події ви не лише зможете одними з перших побачити кінострічку "Малевич", а й послухати цікаву лекцію митця, поспілкуватися з командою та акторами.

Сама стрічка – про калейдоскоп подій із життя найвідомішого киянина в світі, всесвітньо визнаного, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати "вільне" мистецтво.

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Продюсерки фільму – Марія Каель, Дарʼя Онищенко та Анна Паленчук. А в головній ролі – Віталій Ажнов.

А такою буде програма вечора Малевича з УП:

17:00 – збір гостей;

17:30 – лекція про Казимира Малевича;

18:00 – показ фільму;

19:30 – розмова з командою та акторами стрічки; аукціон;

20:30 – фуршет.

Щоб потрапити на подію – вам потрібно бути учасником Клубу УП або оформити підписку на нього.

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Після цього необхідно зареєструватися на івент у формі.

Учасникам спільноти доступні всі переваги членства в Клубі УП: