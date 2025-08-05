Вечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію
3 вересня в Будинку кіно у Києві відбудеться вечір Малевича з УП для учасників Клубу. Це – спільна подія з командою фільму "Малевич".
На події ви не лише зможете одними з перших побачити кінострічку "Малевич", а й послухати цікаву лекцію митця, поспілкуватися з командою та акторами.
Сама стрічка – про калейдоскоп подій із життя найвідомішого киянина в світі, всесвітньо визнаного, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати "вільне" мистецтво.
Продюсерки фільму – Марія Каель, Дарʼя Онищенко та Анна Паленчук. А в головній ролі – Віталій Ажнов.
А такою буде програма вечора Малевича з УП:
- 17:00 – збір гостей;
- 17:30 – лекція про Казимира Малевича;
- 18:00 – показ фільму;
- 19:30 – розмова з командою та акторами стрічки; аукціон;
- 20:30 – фуршет.
Щоб потрапити на подію – вам потрібно бути учасником Клубу УП або оформити підписку на нього.
Після цього необхідно зареєструватися на івент у формі.
Учасникам спільноти доступні всі переваги членства в Клубі УП:
- мерч УП;
- щотижневі листи від редакторів та огляди найцікавіших текстів;
- можливість напряму спілкуватися з командою "Української правди" та пропонувати нам теми для матеріалів;
- шанс побувати за лаштунками наших YouTube-проєктів;
- запрошення на ексклюзивні події.