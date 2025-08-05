Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію

Українська правда, Ірина БалачукВівторок, 5 серпня 2025, 13:32
Вечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію
Інфографіка УП

3 вересня в Будинку кіно у Києві відбудеться вечір Малевича з УП для учасників Клубу. Це – спільна подія з командою фільму "Малевич".

На події ви не лише зможете одними з перших побачити кінострічку "Малевич", а й послухати цікаву лекцію митця, поспілкуватися з командою та акторами. 

Сама стрічка – про калейдоскоп подій із життя найвідомішого киянина в світі, всесвітньо визнаного, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати "вільне" мистецтво.

Реклама:

Продюсерки фільму – Марія Каель, Дарʼя Онищенко та Анна Паленчук. А в головній ролі – Віталій Ажнов.

А такою буде програма вечора Малевича з УП:

  • 17:00 – збір гостей;
  • 17:30 – лекція про Казимира Малевича;
  • 18:00 – показ фільму;
  • 19:30 – розмова з командою та акторами стрічки; аукціон;
  • 20:30 – фуршет.

Щоб потрапити на подію – вам потрібно бути учасником Клубу УП або оформити підписку на нього.

РЕКЛАМА:

Після цього необхідно зареєструватися на івент у формі.

Учасникам спільноти доступні всі переваги членства в Клубі УП:

  • мерч УП;
  • щотижневі листи від редакторів та огляди найцікавіших текстів;
  • можливість напряму спілкуватися з командою "Української правди" та пропонувати нам теми для матеріалів;
  • шанс побувати за лаштунками наших YouTube-проєктів;
  • запрошення на ексклюзивні події.

культура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: 2 загиблих, 9 поранених
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував полковника Нацгвардії, застава – 2 млн
Чоловік з гранатою намагався взяти в заручників працівників ТЦК на вулиці в Черкасах
виправлено Президента Туреччини постійно запрошують до Києва, але наразі немає даних про такий візит – посол
Усі новини...
культура
Зеленський ввів санкції проти 15 російських музейників
Росіяни пошкодили Національну кіностудію імені Довженка у Києві
Письменниця українського походження увійшла в лонгліст Букерівської премії
Останні новини
14:51
У російських "Шахедах" виявляють індійські компоненти
14:41
"Хотіла навчити правильно жити": на Вінниччині судитимуть матір, яка била і залякувала 9-річну доньку
14:39
У Німеччині назвали "ядерну перепалку" між Трампом і Медведєвим безвідповідальною
14:24
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
14:02
Через російську атаку FPV-дроном на Запорізьку область загинули двоє чоловіків
13:57
"Зроблено в Україні": уряд розширив перелік техніки, за яку можна отримати компенсацію
13:55
Не міг злетіти: на Київщині врятували молодого червонокнижного птаха з черепно-мозковою травмою
13:51
Кремль розкритикував потенційне збільшення Трампом мит для Індії
13:37
Розвідка Британії вважає, що РФ втратила у війні з Україною 1 050 000 осіб загиблими та пораненими
13:32
УВАГАВечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: