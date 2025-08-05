Розвідка Британії вважає, що РФ втратила у війні з Україною 1 050 000 осіб загиблими та пораненими

Розвідка Великої Британії оцінила втрати Росії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: аналіз розвідників від 5 серпня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка Британії заявила, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила приблизно 1 050 000 осіб загиблими та пораненими.

Реклама:

За 2025 рік, вказують розвідники, у неспровокованій війні проти України загинуло 260 тисяч російських військових.

В аналізі зазначили, що з березня 2025 року щомісяця кількість російських втрат зменшувалася, а середньодобовий показник у липні був найнижчим з квітня 2024 року.

Розвідники зауважили, що помірне зменшення щомісячних втрат Росії відбулося одночасно з продовженням російських атак на всьому фронті з високою інтенсивністю.

РЕКЛАМА:

З графіка, який опублікувала розвідка Британії, видно, що після різкого спаду у першій половині 2023 року, річні показники втрат почали поступово зростати у 2024 та 2025 роках.

У липні 2025 року середні добові втрати становили 1072 особи, що є найнижчим показником з квітня 2024 року, проте все ще високим.

11 липня розвідка Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік. Розвідники писали, що РФ могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні лише за 2025 рік.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.