У Німеччині назвали "ядерну перепалку" між Трампом і Медведєвим безвідповідальною

Колишній голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх розкритикував "ядерну перепалку" між США та РФ, назвавши її безвідповідальною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Мютценіх прокоментував словесну перепалку між американським президентом Дональдом Трампом та заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим, після якої лідер США наказав відправити атомні підводні човни "у відповідні регіони".

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На думку екслідера фракції СДПН в Бундестазі, така перепалка була "не тільки нетактовною і необдуманою, а й безвідповідальною". У цьому контексті він згадав про атомні бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі в серпні 1945 року.

"З ядерною зброєю не граються. Коли чинний президент, особливо партнер по спільному військовому союзу, говорить про це настільки зухвало і нерозумно на публіці, я б очікував чіткої протидії з боку німецького уряду", – заявив Мютценіх.

Він попередив, що "грубі манери" Трампа допомагають йому домогтися свого не тільки в тарифній суперечці та військових витратах.

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"Якщо цей стиль тепер проникне у військову політику, ми станемо на фатальний шлях. Війна, за яку відповідальний Путін, раз по раз приводила нас на межу ядерної війни", – сказав Мютценіх.

Відтак він додав, що "обмін ударами" між Трампом і Медведєвим дає зрозуміти, що "війна може загостритися в будь-який момент".

"Необхідно запобігти будь-яким непорозумінням", – підсумував екслідер фракції СДПН в Бундестазі.

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