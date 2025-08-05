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Швеція, Норвегія та Данія виділяють близько $500 млн на зброю США Україні через НАТО

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 16:12
Швеція, Норвегія та Данія виділяють близько $500 млн на зброю США Україні через НАТО
фото: Getty Images

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї. Допомога буде надана в рамках нової ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького уряду, опублікованій у вівторок, 5 серпня, пише "Європейська правда".

Деталі: Повідомляється, що Норвегія, Швеція та Данія об'єднують зусилля для надання військової допомоги Україні з метою забезпечення її пріоритетних потреб у оборонному обладнанні – координацію цієї допомоги здійснює НАТО.

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Допомога в рамках PURL покликана забезпечити швидке надходження до України американської зброї та обладнання і посилити українську ППО, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Patriot.

Норвегія спочатку виділить на цю ініціативу 1,5 млрд норвезьких крон. Разом зі Швецією та Данією Норвегія профінансує пакет загальною вартістю близько 5 млрд норвезьких крон. 

У заяві зазначили, що Нідерланди вже профінансували пакет допомоги аналогічної вартості, і в найближчий період в рамках PURL буде надано ще кілька таких пакетів.

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До таких пакетів допомоги може входити підтримка в галузі протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого важливого обладнання. Кожен пакет допомоги становитиме орієнтовну вартість у $500 млн, а верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі відіграватиме ключову координаційну роль у формуванні та реалізації цих поставок – включно з ремонтом і модернізацією вже переданої техніки.

З міркувань безпеки точний вміст кожного пакета не розголошується.

"Цього літа ми стали свідками того, як Росія безжально продовжує свої незаконні атаки проти України, вздовж лінії фронту та проти цивільних об'єктів у містах. Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому доступу України до необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО з питань оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах", – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Що було раніше:

  • 4 серпня стало відомо, що Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot
  • Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

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