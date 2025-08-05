Трамп вважає: якщо знизити ціну нафти на $10 за барель, Путін припинить вбивати людей
Вівторок, 5 серпня 2025, 16:26
Американський президент Дональд Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на лідера Кремля Володимира Путіна і змусити його припинити війну проти України.
Джерело: Трамп в інтерв'ю CNBC, "Європейська правда"
Деталі: Президент США вважає, що зниження ціни на нафту достатньо для того, щоб змусити Путіна припинити війну.
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Пряма мова: "Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей.
Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані".
Передісторія:
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- 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
- Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
- До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
- Міністр енергетики США Кріс Райт тоді заявив, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "дуже реальною можливістю".