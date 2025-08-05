Трамп вважає: якщо знизити ціну нафти на $10 за барель, Путін припинить вбивати людей

Американський президент Дональд Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на лідера Кремля Володимира Путіна і змусити його припинити війну проти України.

Джерело: Трамп в інтерв'ю CNBC, "Європейська правда"

Деталі: Президент США вважає, що зниження ціни на нафту достатньо для того, щоб змусити Путіна припинити війну.

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Пряма мова: "Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей.

Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані".

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