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У Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: поранено поліцейського

Альона Мазуренко Вівторок, 5 серпня 2025, 17:07
У Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: поранено поліцейського

У столиці в Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину чоловік пустив газ та підірвав квартиру; постраждав поліцейський і сам зловмисник. 

Джерело: поліція Києва 

Деталі: Подія трапилася у Дарницькому районі Києва. Підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського. Постраждав також зловмисник.

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Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше не має, поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку.

Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події.

 
 

поліціяКиїв
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