У Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: поранено поліцейського
Вівторок, 5 серпня 2025, 17:07
У столиці в Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину чоловік пустив газ та підірвав квартиру; постраждав поліцейський і сам зловмисник.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Подія трапилася у Дарницькому районі Києва. Підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського. Постраждав також зловмисник.
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Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше не має, поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку.
Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події.