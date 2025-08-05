У Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: поранено поліцейського

У столиці в Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину чоловік пустив газ та підірвав квартиру; постраждав поліцейський і сам зловмисник.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія трапилася у Дарницькому районі Києва. Підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського. Постраждав також зловмисник.

Реклама:

Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше не має, поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку.

Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події.