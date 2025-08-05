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Сили оборони півдня розповіли про обстановку довкола Херсона і спростували "висадку ДРГ в місті"

Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 17:24
Сили оборони півдня розповіли про обстановку довкола Херсона і спростували висадку ДРГ в місті
Фото - Getty Images

Українські військові відбивають спроби ворога створити плацдарм для можливого штурму Херсона. Поширена у соцмережах інформація про нібито висадку ворожих ДРГ у Херсоні не відповідає дійсності.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Загалом, за словами офіцера, ситуація на Херсонському напрямку доволі непроста. Щодня військові фіксують до десятка штурмових дій ворога, проте всі вони – по острівній зоні дельти Дніпра. Це на півдні, де острови Козулиський, Забич, Нестрига, включаючи Білогрудий, Великий Вільховий і закінчуючи північчю острівної зони, де знаходяться Антонівські мости – залізничний та автомобільний.

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Як розповів Волошин, ворог за всяку ціну намагається захопити плацдарм на цих островах, захопити цю острівну зону, і вже з неї можна готуватися, щоб здійснювати якісь форсувальні дії на основному руслі Дніпра та висаджуватися на правий берег, де стоїть Херсон.

Водночас речник наголосив, що наразі розвідка не спостерігає вороже угруповання, яке здатне здійснити форсування і захоплення плацдармів на правому березі.

Проте росіяни не припиняють завдавати ударів дронами, авіацією, застосовуючи некеровані авіаційні ракети, доволі часто – ударів коригованими авіаційними бомбами по Херсону.

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Волошин також спростував інформацію, що шириться в соцмережах щодо ворожих ДРГ у Херсоні.

Пряма мова: "Щодо того, що вони висаджують ДРГ - це дезінформація, немає жодних диверсійних груп. Якби навіть висадилася така ДРГ, яким би був результат? Вона що - взяла б під контроль весь Херсон? Ну, зв’язала б боями якусь кількість наших сил і засобів, врешті-решт таку групу швидко б знищили. Тому ДРГ, які начебто заходять у Херсон - це відверта дезінформація, це відверте вороже ІПСО".

Деталі: Стосовно пошкодженого росіянами моста, який з’єднує материкову частину міста та мікрорайон Корабел, офіцер зазначив, що це логістика, яка забезпечує життєдіяльність цивільних – визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав.

"Це цивільна інфраструктура. Визначну роль у системі оборони цей міст, який наразі частково пошкоджений, не відіграв. Але через його пошкодження "обрізані" цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) – на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому і було прийнято рішення місцевою владою про їх евакуацію. Тобто цей удар по цивільній інфраструктурі – типовий відвертий терористичний акт ворога, спрямований проти мирного населення. Там поряд немає військових об’єктів, це просто удар для того, щоб не могло нормально функціонувати все, що забезпечує життєдіяльність мікрорайону", – сказав Волошин.

Херсонвійна
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