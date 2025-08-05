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Трамп заявив, що хотів би, але "напевно, не буде" втретє балотуватись у президенти США

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 18:24
Трамп заявив, що хотів би, але напевно, не буде втретє балотуватись у президенти США
дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би балотуватись на третій президентський термін, хоч це забороняє американська Конституція, і він навряд чи це зробить.

Джерело: Трамп в ефірі CNBC, передає "Європейська правда"

Пряма мова Трампа у відповідь на питання, чи планує Трамп балотуватись на посаду президента США знову: "Ні. Напевно, ні".

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Деталі: Водночас Трамп визнав, що хотів би втретє стати президентом США. "У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте, чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", – пояснив він.

Довідоково: 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз саме триває друга каденція Трампа після першої у 2017-2021 роках.

Що було раніше:

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Читайте детально на цю темуНепозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін

ТрампСША
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