Трамп заявив, що хотів би, але "напевно, не буде" втретє балотуватись у президенти США

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би балотуватись на третій президентський термін, хоч це забороняє американська Конституція, і він навряд чи це зробить.

Джерело: Трамп в ефірі CNBC, передає "Європейська правда"

Пряма мова Трампа у відповідь на питання, чи планує Трамп балотуватись на посаду президента США знову: "Ні. Напевно, ні".

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Деталі: Водночас Трамп визнав, що хотів би втретє стати президентом США. "У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте, чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", – пояснив він.

Довідоково: 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз саме триває друга каденція Трампа після першої у 2017-2021 роках.

Що було раніше:

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Республіканець Енді Оглс раніше запропонував змінити формулювання 22-ї поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і більш як на три терміни загалом.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

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