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Трамп пригрозив ЄС тарифами у 35%, якщо не буде виконано інвестиційної обіцянки

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 18:47
Трамп пригрозив ЄС тарифами у 35%, якщо не буде виконано інвестиційної обіцянки
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Євросоюз не виконає свої інвестиційні обіцянки на $600 млрд в рамках угоди із США, то зіткнеться з тарифами в розмірі 35%.

Джерело: Трамп в інтерв'ю на CNBC, передає "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Вони викупили свої тарифи. Вони заплатили 600 мільярдів доларів, і через це я знизив їхні тарифи з тридцяти до п'ятнадцяти відсотків, і кілька країн запитали: "Як це так, ЄС платить менше, ніж ми?", а я відповів: "Ну бо вони дали мені 600 мільярдів доларів".

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Деталі такі: 600 мільярдів доларів, які я можу інвестувати у все, що захочу, у що завгодно. Я можу робити з ними все, що захочу. І мета була в тому, що вони, знаєте, обдирали нас так багато років, що прийшов час їм заплатити, і вони повинні заплатити".

Що було раніше:

  • Наприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.
  • Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.
  • Рамкова угода також передбачає примусові закупівлі американської енергії на суму $750 млрд, європейські інвестиції в США на суму $600 млрд та додаткові замовлення на військову техніку американського виробництва.

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