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Четверо людей постраждали через обстріли Нікопольського району на Дніпропетровщині

Тетяна ОлійникВівторок, 5 серпня 2025, 19:01
Четверо людей постраждали через обстріли Нікопольського району на Дніпропетровщині
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російські війська 5 серпня атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині, постраждали четверо людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Нікопольщині під атаками ворога протягом дня були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Агресор цілив безпілотниками та артилерією.

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Постраждали троє людей. 72-річна жінка госпіталізована. Ще одна потерпіла 47 років і 38-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: Там також понівечені 7 приватних будинків, будівля, що не експлуатувалася, газогін і лінія електропередач. Виникли пожежі.

У Синельниківському районі влучання були у Межівській, Великомихайлівській, Слов’янській громадах.

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Постраждав 64-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, авто та лінія електропередач.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війна
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