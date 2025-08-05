Зеленський заявив, що Хорватія виділить свою частку з оборонної програми ЄС на підтримку України
Вівторок, 5 серпня 2025, 19:08
Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з хорватським премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем повідомив, що Хорватія готова виділити свою частку коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів, на підтримку українських захисників.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів".
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Деталі: Також Зеленський обговорив з Пленковичем ситуацію на фронті та російські обстріли, а також співпрацю з партнерами для посилення Сил оборони України.
Нагадаємо:
- Програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.
- За останніми даними ЗМІ, запити на кредити від 18 країн у межах оборонної програми Європейської комісії SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.