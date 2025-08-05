Зеленський заявив, що Хорватія виділить свою частку з оборонної програми ЄС на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з хорватським премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем повідомив, що Хорватія готова виділити свою частку коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів, на підтримку українських захисників.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів".

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Деталі: Також Зеленський обговорив з Пленковичем ситуацію на фронті та російські обстріли, а також співпрацю з партнерами для посилення Сил оборони України.

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