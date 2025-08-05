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Кремль розглядає "повітряне перемирʼя" у війні як поступку Трампу – Bloomberg

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 20:35
Кремль розглядає повітряне перемирʼя у війні як поступку Трампу – Bloomberg
фото: Getty images

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало що Кремль розглядає кілька варіантів поступок президенту США Дональду Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного врегулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій США.

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"Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації – за умови, що Україна також підпише угоду", – пише агентство з посиланням на одне з джерел.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що анонсований візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви "дає останній шанс для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі".

Вони ж додають, що цілі Владіміра Путіна у війні проти України не змінились, і на повне припинення вогню Росія й досі не погоджується.

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Що було раніше:

  • Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
  • Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.

ТрампРосіяросійсько-українська війнаперемир’я
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