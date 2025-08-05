Кремль розглядає "повітряне перемирʼя" у війні як поступку Трампу – Bloomberg

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало що Кремль розглядає кілька варіантів поступок президенту США Дональду Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного врегулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій США.

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"Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації – за умови, що Україна також підпише угоду", – пише агентство з посиланням на одне з джерел.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що анонсований візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви "дає останній шанс для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі".

Вони ж додають, що цілі Владіміра Путіна у війні проти України не змінились, і на повне припинення вогню Росія й досі не погоджується.

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