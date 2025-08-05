РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.

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Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ.

Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ".

Деталі: Сирський також розповів, що найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

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Водночас на Північно-Слобожанському напрямку є успіхи у звільненні в Сумській області, тривають бойові дії на Курщині.

Пряма мова: "У липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам".

Деталі: Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця.