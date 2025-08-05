Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський

Тетяна ОлійникВівторок, 5 серпня 2025, 20:45
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
Фото - головнокомандувач зсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.

Реклама:

Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ.

Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ".

Деталі: Сирський також розповів, що найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

РЕКЛАМА:

Водночас на Північно-Слобожанському напрямку є успіхи у звільненні в Сумській області, тривають бойові дії на Курщині.

Пряма мова: "У липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам".

Деталі: Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця.

Сирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
фото, оновленоУ Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: кількість поранених поліцейських зросла до трьох
Путін навряд чи погодиться на ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні – Reuters
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: 2 загиблих, 9 поранених
Усі новини...
Трамп вважає: якщо знизити ціну нафти на $10 за барель, Путін припинить вбивати людей
Сили оборони півдня розповіли про обстановку довкола Херсона і спростували "висадку ДРГ в місті"
Зеленський поговорив із Трампом
Кремль розглядає "повітряне перемирʼя" у війні як поступку Трампу – Bloomberg
Останні новини
20:58
Київ на другому місці у рейтингу міст за ціною на первинному ринку житла
20:45
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
20:40
"Укрзалізниця" вперше перевезла нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах
20:35
Кремль розглядає "повітряне перемирʼя" у війні як поступку Трампу – Bloomberg
20:07
Підсанкційні російські ЗМІ все ще доступні в Євросоюзі – звіт
19:53
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для ще однієї категорії військовозобовʼязаних
19:40
фото, оновленоУ Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: кількість поранених поліцейських зросла до трьох
19:40
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував екскерівника Рубіжанської МВА
19:25
"Сам удома" в реальності: підліток сплутав рейси у аеропорту і випадково полетів у Мілан
19:21
Ціни на бензин в Росії вдруге встановили історичний рекорд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: