В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського

У вівторок ввечері в місті Ізмаїл Одеської області 45-річний водій мопеда, якого зупинили для перевірки документів, смертельно поранив патрульного поліцейського.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Трагічна подія сталася сьогодні близько 18.00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті стрілянини один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували, однак старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

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Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.