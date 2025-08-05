В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
У вівторок ввечері в місті Ізмаїл Одеської області 45-річний водій мопеда, якого зупинили для перевірки документів, смертельно поранив патрульного поліцейського.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Трагічна подія сталася сьогодні близько 18.00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських".
Деталі: Повідомляється, що у результаті стрілянини один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.
Обох госпіталізували, однак старший лейтенант поліції помер у лікарні.
Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.