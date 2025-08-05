Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 21:20
В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
фото: пресслужба Нацполіції

У вівторок ввечері в місті Ізмаїл Одеської області 45-річний водій мопеда, якого зупинили для перевірки документів, смертельно поранив патрульного поліцейського.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Трагічна подія сталася сьогодні близько 18.00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у результаті стрілянини один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували, однак старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

РЕКЛАМА:

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. 

Одеська областьполіціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
фото, оновленоУ Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: кількість поранених поліцейських зросла до трьох
Путін навряд чи погодиться на ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні – Reuters
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
Усі новини...
Одеська область
Керівник одного з ТЦК на Одещині вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку – поліція
На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
Росіяни запустили безпілотники на Одесу – ОВА
Останні новини
22:01
Чому в Тихому океані вимерли мільярди морських зірок: після 10 років досліджень вчені відповіли
21:51
Tesla втрачає Британію: продажі впали на 60% за рік
21:45
Російські війська вдарили по АЗС у Харкові, постраждала жінка
21:31
Мінфін розповів про нові надходження від облігацій держпозики
21:29
Сікорський назвав Качинського "цинічним покидьком" через образу дружини
21:20
В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
20:58
Київ на другому місці у рейтингу міст за ціною на первинному ринку житла
20:45
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
20:40
"Укрзалізниця" вперше перевезла нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах
20:35
Кремль розглядає "повітряне перемирʼя" у війні як поступку Трампу – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: