Генштаб: РФ проводить наступальні дії північно-східніше Покровська
Вівторок, 5 серпня 2025, 23:02
Сили оборони України продовжують стримувати російські війська довкола Покровсько-Мирноградської агломерації.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: У Генштабі повідомили, що РФ вже понад рік марно намагається витіснити українські війська з цього району.
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Водночас деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. "Вона абсолютно не відповідає дійсності", – додають там.
Дослівно: "Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська".