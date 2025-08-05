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Уряд планує призначити Цивінського директором БЕБ у середу – джерела

Українська правдаВівторок, 5 серпня 2025, 23:13
Уряд планує призначити Цивінського директором БЕБ у середу – джерела
Олександр Цивінський. Фото з Facebook.

Переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського планують призначити у середу. 

Джерело: джерела УП у політичних колах

Деталі: За даними співрозмовників, у вівторок Цивінський успішно пройшов поліграф, який прем’єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала, аби "гарантовано позбавити ситуацію будь-яких маніпуляцій".

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Нагадаємо:

  • Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.
  • На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.
  • Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.
  • 24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.
  • Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.
  • Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.

БЕБ
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