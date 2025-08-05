У Житомирі пролунав вибух: є загиблий, обставини з’ясовує поліція й СБУ

У Житомирі стався вибух, є загиблий, обставини з’ясовують правоохоронці.

Джерело: поліція Житомирської області

Деталі: Повідомляється, що 5 серпня близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

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Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший – отримав поранення та госпіталізований.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.