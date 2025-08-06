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У США розбився медичний літак: загинули четверо людей

Іван Д'яконовСереда, 6 серпня 2025, 04:46
У США розбився медичний літак: загинули четверо людей
Фото: Facebook/Navajo Police Department

На території індіанського племені Навахо в американському штаті Аризона розбився медичний транспортний літак, який прямував до лікарні, щоб забрати пацієнта. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.

Джерело: CNN

Деталі: В поліції повідомили, що аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом, поблизу міста Чинлі на землях індіанського племені Навахо в Аризоні. 

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"Невеликий літак прямував до лікарні неподалік, щоб забрати пацієнта, коли сталася аварія", – йдеться в повідомленні поліції племені Навахо.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) підтвердила, що йдеться про повітряне судно моделі Beechcraft 300. 

За словами речниці NTSB Сари Тейлор Салік, на місце катастрофи вже вирушила група розслідувачів.

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"Очікується, що вони почнуть прибувати сьогодні ввечері. Після прибуття вони розпочнуть процес документування місця аварії та огляду літака. Потім літак буде доставлений до захищеного об'єкта для подальшої експертизи", – повідомила речниця NTSB.

СШАавіажертви
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