У США розбився медичний літак: загинули четверо людей
На території індіанського племені Навахо в американському штаті Аризона розбився медичний транспортний літак, який прямував до лікарні, щоб забрати пацієнта. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей.
Джерело: CNN
Деталі: В поліції повідомили, що аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом, поблизу міста Чинлі на землях індіанського племені Навахо в Аризоні.
"Невеликий літак прямував до лікарні неподалік, щоб забрати пацієнта, коли сталася аварія", – йдеться в повідомленні поліції племені Навахо.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) підтвердила, що йдеться про повітряне судно моделі Beechcraft 300.
За словами речниці NTSB Сари Тейлор Салік, на місце катастрофи вже вирушила група розслідувачів.
"Очікується, що вони почнуть прибувати сьогодні ввечері. Після прибуття вони розпочнуть процес документування місця аварії та огляду літака. Потім літак буде доставлений до захищеного об'єкта для подальшої експертизи", – повідомила речниця NTSB.