Свириденко: Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підготовку трьох спільних проєктів України та США у сфері видобутку корисних копалин. Їх реалізацію планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.
Джерело: Свириденко в Facebook після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом
Деталі: За словами голови уряду, сторони обговорили створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, перше засідання ради директорів якого заплановане на вересень.
Пряма мова: "Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців".
Деталі: Окрему увагу під час переговорів сторони приділили оборонному співробітництву. Йшлося, зокрема, про ініційовану Президентом Володимиром Зеленським потенційну угоду щодо виробництва та експорту українських дронів, а також про можливу закупівлю американської зброї.
"Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", – додала Свириденко.
Передісторія:
- 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
- 2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
- 6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.
- 8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про надра зі США.