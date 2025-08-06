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Свириденко: Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин

Іван Д'яконовСереда, 6 серпня 2025, 05:51
Свириденко: Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин
Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підготовку трьох спільних проєктів України та США у сфері видобутку корисних копалин. Їх реалізацію планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.

Джерело: Свириденко в Facebook після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Деталі: За словами голови уряду, сторони обговорили створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, перше засідання ради директорів якого заплановане на вересень.

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Пряма мова: "Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців".

Деталі: Окрему увагу під час переговорів сторони приділили оборонному співробітництву. Йшлося, зокрема, про ініційовану Президентом Володимиром Зеленським потенційну угоду щодо виробництва та експорту українських дронів, а також про можливу закупівлю американської зброї.

"Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", – додала Свириденко.

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Передісторія: 

  • 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
  • 2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
  • 6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.
  • 8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про надра зі США.

НадраСШАУкраїна
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