Свириденко: Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підготовку трьох спільних проєктів України та США у сфері видобутку корисних копалин. Їх реалізацію планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.

Джерело: Свириденко в Facebook після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Деталі: За словами голови уряду, сторони обговорили створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, перше засідання ради директорів якого заплановане на вересень.

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Пряма мова: "Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців".

Деталі: Окрему увагу під час переговорів сторони приділили оборонному співробітництву. Йшлося, зокрема, про ініційовану Президентом Володимиром Зеленським потенційну угоду щодо виробництва та експорту українських дронів, а також про можливу закупівлю американської зброї.

"Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", – додала Свириденко.

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