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Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі для укладання мирної угоди – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 6 серпня 2025, 06:14
Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі для укладання мирної угоди – ЗМІ
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану в Білому домі задля укладання історичної мирної угоди між двома країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту.

Джерело: The Washington Post з посиланням на двох високопосадовців у Білому домі

Деталі: Очікується, що у пʼятницю, 8 серпня, президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії прибудуть до Вашингтона для проведення мирних перемовин за участю президента США.

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Зустріч може стати переломним моментом у багаторічному протистоянні, яке виникло після розпаду СРСР через територіальний конфлікт навколо Нагірного Карабаху.

Регіон, заселений переважно етнічними вірменами, вийшов з-під контролю Азербайджану на початку 1990-х років, що спричинило серію збройних конфліктів між сторонами. У вересні 2023 року азербайджанські війська повернули регіон під свій контроль, змусивши значну частину вірменського населення покинути регіон.

Попередні переговори між країнами відбулися в липні в Об'єднаних Арабських Еміратах, однак завершилися без оголошення остаточної угоди. Попри це, офіційні особи раніше заявляли про наявність напрацювань попереднього варіанту мирного договору.

АзербайджанВірменіяСШАпереговори
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