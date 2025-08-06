Європейські союзники профінансують пакет американської зброї для України на понад $1 мільярд

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують постачання американського озброєння для України на понад 1 мільярд доларів.

Джерело: Брюс під час брифінгу

Деталі: За словами Брюс, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет американської зброї для України на суму 500 мільйонів доларів. Днем раніше Нідерланди повідомили, що оплатять постачання першого пакета американської зброї та боєприпасів, включно з ракетами для системи протиповітряної оборони Patriot, вартістю понад 500 мільйонів доларів.

Реклама:

Пряма мова: "Разом ці постачання становлять понад 1 мільярд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання, яке, як зазначив посол Вітакер, дозволить Україні "захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню".

Передісторія: