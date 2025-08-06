Європейські союзники профінансують пакет американської зброї для України на понад $1 мільярд
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують постачання американського озброєння для України на понад 1 мільярд доларів.
Джерело: Брюс під час брифінгу
Деталі: За словами Брюс, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет американської зброї для України на суму 500 мільйонів доларів. Днем раніше Нідерланди повідомили, що оплатять постачання першого пакета американської зброї та боєприпасів, включно з ракетами для системи протиповітряної оборони Patriot, вартістю понад 500 мільйонів доларів.
Пряма мова: "Разом ці постачання становлять понад 1 мільярд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання, яке, як зазначив посол Вітакер, дозволить Україні "захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню".
Передісторія:
- 4 серпня стало відомо, що в рамках ініціативи НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
- Наступного дня посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчим часом можуть з’явитись нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом PURL.
- Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.