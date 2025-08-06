Росія за добу втратила ще 1 010 вояків
Середа, 6 серпня 2025, 07:30
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили ще 1 010 ворожих солдатів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,
- танків – 11 072 (+1) од,
- артилерійських систем – 31 133 (+52) од,
- РСЗВ – 1 455 (+3) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138) од,
- спеціальної техніки – 3 936 (+1) од.
Дані уточнюються.