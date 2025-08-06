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Росія за добу втратила ще 1 010 вояків

Ірина БалачукСереда, 6 серпня 2025, 07:30
Росія за добу втратила ще 1 010 вояків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили ще 1 010 ворожих солдатів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,
  • танків – 11 072 (+1) од,
  • артилерійських систем – 31 133 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 455 (+3) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138) од,
  • спеціальної техніки – 3 936 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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