Росіяни гатили по Дніпропетровщині: пошкодили підприємство та інфраструктуру

Уночі 6 серпня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини – пошкодили підприємство, житловий будинок та інфраструктуру.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади. Зайнявся приватний будинок – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура".

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Деталі: По Межівській громаді Синельниківського району загарбники били БпЛА. Тут спалахнула пожежа, яку вже ліквідували, та понівечена інфраструктура.



Минулося без постраждалих.