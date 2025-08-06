Росіяни гатили по Дніпропетровщині: пошкодили підприємство та інфраструктуру
Середа, 6 серпня 2025, 07:47
Уночі 6 серпня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини – пошкодили підприємство, житловий будинок та інфраструктуру.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади. Зайнявся приватний будинок – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура".
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Деталі: По Межівській громаді Синельниківського району загарбники били БпЛА. Тут спалахнула пожежа, яку вже ліквідували, та понівечена інфраструктура.
Минулося без постраждалих.