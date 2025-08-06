Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених

Двоє людей загинули та ще 12, серед яких діти, дістали порання внаслідок російського удару по Запорізькому району під ранок 6 серпня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей".

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Фото ЗОВА

Деталі: В районі пошкоджено щонайменше 9 будівель. На місцях працюють екстрені служби.

Фото ЗОВА

Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.

Фото ЗОВА

"Направлено до лікарні п’ятеро людей в тяжкому та середньому стані", – зазначив голова ОВА.

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Фото ЗОВА

Оновлено: Близько 9 ранку у ДСНС уточнили, що окупанти атакували базу відпочинку.

"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району", – повідомили в ДСНС.

Фото ДСНС

Зазначається, що рятувальники транспортували травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Інших людей евакуювали.

фото ДСНС

Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння на відкритій території.

фото ДСНС

Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.