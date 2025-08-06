Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених
Двоє людей загинули та ще 12, серед яких діти, дістали порання внаслідок російського удару по Запорізькому району під ранок 6 серпня.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей".
Деталі: В районі пошкоджено щонайменше 9 будівель. На місцях працюють екстрені служби.
Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.
"Направлено до лікарні п’ятеро людей в тяжкому та середньому стані", – зазначив голова ОВА.
Оновлено: Близько 9 ранку у ДСНС уточнили, що окупанти атакували базу відпочинку.
"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району", – повідомили в ДСНС.
Зазначається, що рятувальники транспортували травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Інших людей евакуювали.
Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння на відкритій території.
Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.