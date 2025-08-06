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На фронті 143 зіткнення з ворогом, з них 52 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 6 серпня 2025, 08:43

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 143 бойове зіткнення з ворогом, 52 з них на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

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На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

На Оріхівському напрямку агресор 2 атакував позиції захисників в районі Степового та Плавнів.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника.

Генштаб
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