Росія атакувала 45 БпЛА – 9 з них влучили, решту знешкодили

Від вечора 5 серпня росіяни атакували Україну 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 36 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання у 3 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації".

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Деталі: Зазначається, що загарбники запускали свої дрони з напрямків російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.