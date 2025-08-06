Довіра до Зеленського падає третій місяць підряд – КМІС

За даним опитування, довіра до президента України Володимира Зеленського серед українців, у порівнянні з червнем, знизилась з 65% до 58%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке розпочалось на наступний день після голосування у Верховній Раді за закон №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП

Дослівно: "Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри Президенту вказували саме це голосування".

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Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?

Деталі: Зазначається, що не довіряють президенту 35% (ріст з 30% на початку червня).

Довіра до президента Зеленського в регіональному вимірі

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За даними соціологів, баланс довіри-недовіри до президента знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.

Довіра до президента Зеленського у розрізі віку

Порівняно з початком червня 2025 року найбільше зниження довіри простежується на Заході – з 73% до 55%. Якщо на початку літа на Заході була найвища довіра президенту, то тепер вона не вирізняється на тлі інших регіонів.

З яких саме причин Ви не довіряє Володимиру Зеленському? (відкрите запитання)

% серед тих, хто не довіряє В. Зеленському, топ-відповіді

У Центрі рівень довіри не змінився (63% на початку літа і стільки ж зараз). На Півдні і Сході також є зниження, але в меншій мірі, ніж на Заході. Так, на Півдні рівень довіри знизився з 61% до 55%, на Сході – з 61% до 54%.

Водночас у всіх регіонах більшість продовжують довіряти Президенту і в усіх регіонах зберігається позитивний баланс довіри-недовіри.

Найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59% (-15 процентних пунктів).

Пряма мова виконавчого директора КМІС Антона Грушецького: "Президент В. Зеленський, попри доволі масштабні протести і бурхливу реакцію в медіа, зберігає досить високу довіру (і легітимність) серед української громадськості. Можливо, цьому сприяла швидка реакція на протести і оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, який потребує уваги і виважених рішень з боку влади".

Нагадаємо, що найнижчий рівень довіри до Зеленського соціологи фіксували у лютому 2022 року (37%) та у грудні 2024 року (52%).

Довідково: Опитування КМІС "Омнібус" було проведено 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 1022 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.