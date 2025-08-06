Віткофф і Дмітрієв в Москві. Скриншот з відео РИА Новости

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув на територію Кремля в Москві, пишуть російські пропагандисти.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ

Деталі: За даними РИА Новости, відразу після прильоту до столиці РФ Віткофф разом з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим попрямував до ресторану "Восход" в "Зарядді".

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Потім делегація чиновника сіла в автомобіль і залишила парк.

Пізніше повідомили, що кортеж Віткоффа поїхав до Кремля.

Відзначається, що представник США не став розповідати російським пропагандистам про свої очікування перед переговорами.

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