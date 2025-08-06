Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до Кремля
Середа, 6 серпня 2025, 11:05
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув на територію Кремля в Москві, пишуть російські пропагандисти.
Джерело: російські пропагандистські ЗМІ
Деталі: За даними РИА Новости, відразу після прильоту до столиці РФ Віткофф разом з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим попрямував до ресторану "Восход" в "Зарядді".
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Потім делегація чиновника сіла в автомобіль і залишила парк.
Пізніше повідомили, що кортеж Віткоффа поїхав до Кремля.
Відзначається, що представник США не став розповідати російським пропагандистам про свої очікування перед переговорами.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до російської столиці Москви з візитом.