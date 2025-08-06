"Ти громадський довбо..б": на зустрічі мера Івано-Франківська з громадянами виникла сварка

Під час зустрічі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа з жителями міста відбулася сварка, мер пояснив це емоціями.

Джерело: Марцінків та учасник сварки Богдан Козак у соцмережах

Деталі: На зустрічі в мерії 4 серпня сталася конфліктна ситуація. Під час обоговорення питання користування землею для обслуговування будинку з головою ОСББ "Млинарська" Тетяною Кульпою до дискусії долучився вищевказаний Богдан Козак, який представився громадським активістом.

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Марцінків сказав, що говорити з Козаком не хоче, бо той, мовляв, йому хамить, тримав (дискредитаційні) плакати та вибивав двері. Мер попросив не втручатись у розмову, оскільки Козак не є членом ОСББ, чиє питання було на порядку денному. На ремарку Козака, що той є громадським активістом Марцінків заперечив, сказавши, що він є "громадським довбо..м". Муніципальні працівники вивели громадянина з залу.

Відео сварки виклали в соцмережу обидва фігуранти. Мер пояснив, що "піддався на емоції".

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Пряма мова Марцінківа: "На прийомі громадян всяке буває: і старі образи, і вривання, звинувачення, поліція і брехня, провокатори зі стажем… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. … і я піддався емоції. Але з хамами - по-хамськи!".