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Новий президент Польщі Навроцький склав присягу

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 6 серпня 2025, 12:02
Новий президент Польщі Навроцький склав присягу
Навроцький складає присягу президента, фото: Kancelaria Prezydenta RP

Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду, церемонія проходить у Сеймі Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Ще зранку перед будівлею зібралися прихильники Навроцького та скандували гасла на його підтримку.

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Невдовзі після 10 ранку за польським часом Кароль Навроцький склав присягу та офіційно розпочав каденцію, замінивши на посаді Анджея Дуду.

Дуда, який залишає посаду після двох каденцій, увечері у вівторок виступив з останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.

Що було раніше:

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  • Нещодавно Навроцький провів першу телефонну розмову з президентом України, після якої зазначив, що Київ може далі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії та що історичні питання будуть для нього пріоритетом у відносинах з Україною. 
  • Більшість поляків не очікують, що Навроцький буде хорошим президентом. 

Детально про нового президента Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди" та статті Недружній президент: як Кароль Навроцький змінить Польщу і що чекати Україні

Польщаінавгурація
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