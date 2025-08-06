Новий президент Польщі Навроцький склав присягу

Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду, церемонія проходить у Сеймі Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Ще зранку перед будівлею зібралися прихильники Навроцького та скандували гасла на його підтримку.

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Невдовзі після 10 ранку за польським часом Кароль Навроцький склав присягу та офіційно розпочав каденцію, замінивши на посаді Анджея Дуду.

Дуда, який залишає посаду після двох каденцій, увечері у вівторок виступив з останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.

Що було раніше:

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Нещодавно Навроцький провів першу телефонну розмову з президентом України, після якої зазначив, що Київ може далі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії та що історичні питання будуть для нього пріоритетом у відносинах з Україною.

Більшість поляків не очікують, що Навроцький буде хорошим президентом.

Детально про нового президента Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди" та статті Недружній президент: як Кароль Навроцький змінить Польщу і що чекати Україні