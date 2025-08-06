Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокоміся

Заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста повідомила, що нова, динамічна стеля ціни на російську нафту, встановлена 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії, почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Знижена стеля цін на нафту почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року".

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Деталі: Вона нагадала, що "більшість положень 18-го пакета санкцій набули чинності в середині липня після його ухвалення Радою ЄС".

"Заборона на проведення транзакцій із 22 додатковими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року", – заявила Аріанна Подеста.

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