На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА

З 6 серпня повітряну тривогу у Сумській області оголошуватимуть по районах, а не по всьому регіону, як було раніше.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров в Facebook

Пряма мова очільника області: "На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу".

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Деталі: За словами Григорова, відтепер сигнал тривоги лунатиму лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", – пояснив голова ОВА.

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