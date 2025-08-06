На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА
З 6 серпня повітряну тривогу у Сумській області оголошуватимуть по районах, а не по всьому регіону, як було раніше.
Джерело: голова ОВА Олег Григоров в Facebook
Пряма мова очільника області: "На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу".
Деталі: За словами Григорова, відтепер сигнал тривоги лунатиму лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.
"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", – пояснив голова ОВА.
Передісторія:
- Наразі диференційована система оповіщення про повітряну тривогу також працює у Київській, Полтавській та Харківській областях.