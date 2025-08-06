Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА

Ірина БалачукСереда, 6 серпня 2025, 13:44
На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА
Ілюстрація з Facebook Олега Григорова

З 6 серпня повітряну тривогу у Сумській області оголошуватимуть по районах, а не по всьому регіону, як було раніше.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров в Facebook  

Пряма мова очільника області: "На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу".

Реклама:

Деталі: За словами Григорова, відтепер сигнал тривоги лунатиму лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", – пояснив голова ОВА.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Наразі диференційована система оповіщення про повітряну тривогу також працює у Київській, Полтавській та Харківській областях.

Сумська областьповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокоміся
фото, доповнено Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених
відео"Ти громадський довбо..б": на зустрічі мера Івано-Франківська з громадянами виникла сварка
Цивінського призначили головою Бюро економічної безпеки
інфографікаДовіра до Зеленського падає третій місяць підряд – КМІС
Нетаньягу планує повну окупацію Сектора Гази всупереч спротиву армії – ЗМІ
Усі новини...
Сумська область
Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: загинули двоє людей, є поранені
Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали
Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала
Останні новини
14:07
"Прогрес має тривати": Єврокомісарка з питань розширення привітала призначення глави БЕБ
14:01
фотоНа Всесвітньому EXPO в Японії відбувся національний день України
13:45
Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокоміся
13:44
На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА
13:43
У віці 25 років раптово помер футболіст луганської "Зорі"
13:30
Атакований РФ обʼєкт ГТС на Одещині є частиною Трансбалканського коридору
13:28
ТекстРейд проти НАБУ-САП. Чи мають правоохоронці переконливі докази російського впливу на детективів
13:20
"Укрпошта" попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
12:57
У четвер в Україні дощитиме, а надалі переважно без опадів
12:47
Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської
Усі новини...
Реклама:
Реклама: