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"Прогрес має тривати": Єврокомісарка з питань розширення привітала призначення глави БЕБ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 6 серпня 2025, 14:07
Прогрес має тривати: Єврокомісарка з питань розширення привітала призначення глави БЕБ
Олександр Цивінський. Фото з Facebook.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала "важливою реформою" та привітала призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.

Джерело: Кос в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначила єврокомісарка, призначення керівника БЕБ є важливою реформою, яку активно підтримує ЄС.

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"ЄС підтримує цей крок на шляху до зміцнення інститутів та членства в ЄС. Прогрес має тривати", – підкреслила вона.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

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На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

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