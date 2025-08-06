Шмигаль: Уряд посилить захист військових, які повідомляють про корупцію

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: Законопроєкт передбачає:

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право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;

можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;

виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

За словами Шмигаля, мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.