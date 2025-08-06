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Шмигаль: Уряд посилить захист військових, які повідомляють про корупцію

Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 14:38
Шмигаль: Уряд посилить захист військових, які повідомляють про корупцію
Денис Шмигаль. фото з Facebook міністра

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: Законопроєкт передбачає:

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  • право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
  • можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
  • виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

За словами Шмигаля, мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

Кабінет міністрівкорупціяармія
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