Шмигаль: Уряд посилить захист військових, які повідомляють про корупцію
Середа, 6 серпня 2025, 14:38
Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.
Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram
Деталі: Законопроєкт передбачає:
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- право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
- можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
- виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.
За словами Шмигаля, мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.