В центрі Києва у середу випала півмісячна норма опадів

Комунальники в посиленому режимі ліквідовують підтоплення на вулицях Києва, що утворилися через залпову зливу 6 серпня.

Джерело: комунальна корпорація "Київавтодор", паблік "Реальний Київ", Патрульна поліція Києва

Деталі: У середу за короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів.

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На деяких ділянках столичних доріг є локальні підтоплення, зокрема на бульварі Миколи Міхновського, вулицях Миколи Драгоманова, Кирилівській, Дегтярівській та на вулиці Митрополита Андрея Шептицького поряд зі станцією метро "Лівобережна".

Наразі триває ліквідація наслідків стихії. Працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції.

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Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок вулиць можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим, запевняють комунальники.