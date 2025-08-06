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Навроцький у першому зверненні на посаді президента анонсував зміну конституції Польщі

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 6 серпня 2025, 15:56
Навроцький у першому зверненні на посаді президента анонсував зміну конституції Польщі
Кароль Навроцький, фото: Kancelaria Prezydenta RP

У своєму першому зверненні Кароль Навроцький, який заступив на посаду президента Польщі, оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та про роботу над новим Основним законом країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Новий президент Польщі висловив сподівання, що нова конституція буде готова до прийняття у 2030 році. "Це шлях, яким треба йти, і поляки хочуть відремонтувати державну систему", – підкреслив Навроцький.

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Він заявив, що запросить до Ради з питань зміни державного устрою представників усіх політичних кіл, науковців, тих людей, яким близька турбота про польську державу і її правову систему.

"Я з вдячністю дивлюся на творців конституції 1997 року, охоронцем якої я є і буду", – сказав Навроцький, підкресливши, що це "конституція, яка є чинною".

"Сьогодні, після майже 30 років, ми перебуваємо в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації. Останнім часом сталося так багато суперечок про повноваження, польська конституція порушується так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над рішеннями для нової конституції, яка буде готова до прийняття, я сподіваюся і вірю, в 2030 році", – заявив він.

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За словами Навроцького, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, забезпечення інтересів суверенітету, безпеки польської держави, і потрібно це робити вже зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими найпізніше у 2030 році.

Передісторія:

  • Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.
  • Нещодавно Навроцький провів першу телефонну розмову з президентом України, після якої зазначив, що Київ може далі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії та що історичні питання будуть для нього пріоритетом у відносинах з Україною. 

Детально про нового президента Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди" та статті Недружній президент: як Кароль Навроцький змінить Польщу і що чекати Україні

ПольщаКонституція
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