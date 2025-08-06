Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ
Деталі: У МЗС повідомили, що завдяки заходам, вжитим дипломатами спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.
Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, зазначило українське відомство.
У МЗС зазначили, що наразі у буферній зоні пункту пропуску перебувають 96 громадян України.
"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", – акцентувало українське зовнішньополітичне відомство.
У середу 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п’ятьох громадян України на КПП "Даріалі" щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.
До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.
Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.
Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.
МЗС зауважило, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.
З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування українців у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.
Передісторія:
- Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.
- За словами самих ексв’язнів та правозахисників, їм доводиться очікувати рішення щодо репатріації у тяжких умовах – без адекватного доступу до медичної допомоги і харчування та без достатньої кількості спальних місць.
- У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.
- Нещодавно у МВС Грузії повідомили, що процес повернення в Україну українців-в’язнів, які опинились в РФ і потім були депортовані Москвою, поступово відбувається, але є непростим через статус цих осіб і необхідність численних погоджень.