Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу

З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ

Деталі: У МЗС повідомили, що завдяки заходам, вжитим дипломатами спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

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Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, зазначило українське відомство.

У МЗС зазначили, що наразі у буферній зоні пункту пропуску перебувають 96 громадян України.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", – акцентувало українське зовнішньополітичне відомство.

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У середу 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п’ятьох громадян України на КПП "Даріалі" щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.

До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.

Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.

МЗС зауважило, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування українців у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.

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