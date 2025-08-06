Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 16:33
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
фото: ГО “Захист в’язнів України”

З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ

Деталі: У МЗС повідомили, що завдяки заходам, вжитим дипломатами спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

Реклама:

Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, зазначило українське відомство.

У МЗС зазначили, що наразі у буферній зоні пункту пропуску перебувають 96 громадян України.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", – акцентувало українське зовнішньополітичне відомство.

РЕКЛАМА:

У середу 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п’ятьох громадян України на КПП "Даріалі" щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.

До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.

Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.

МЗС зауважило, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування українців у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.

Передісторія:

  • Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.
  • За словами самих ексв’язнів та правозахисників, їм доводиться очікувати рішення щодо репатріації у тяжких умовах – без адекватного доступу до медичної допомоги і харчування та без достатньої кількості спальних місць.
  • У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.
  • Нещодавно у МВС Грузії повідомили, що процес повернення в Україну українців-в’язнів, які опинились в РФ і потім були депортовані Москвою, поступово відбувається, але є непростим через статус цих осіб і необхідність численних погоджень.

РосіяГрузіядепортація МЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
оновленоЗустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
фото, відеоВ центрі Києва у середу випала півмісячна норма опадів
Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокомісія
фото, доповнено Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених
відео"Ти громадський довбо..б": на зустрічі мера Івано-Франківська з громадянами виникла сварка
Усі новини...
Росія
Чорна перспектива для Європи: роль Африки у гібридній війні РФ
Зустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокомісія
Останні новини
17:32
"Можна було уникнути": у США зʼясували, що призвело до трагедії на субмарині, що прямувала до "Титаніка"
17:21
Запаси газу в Україні найнижчі за 12 років
17:17
фотоРФ вдарила по Куп’янську та Боровій на Харківщині: троє поранених
17:15
Постачання зброї для України зі США через НАТО почнеться "найближчими тижнями" – джерело
17:15
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
17:08
Попит на ІТ-спеціальності серед студентів в Україні знижується третій рік поспіль
16:59
Програла в казино мільйон гривень на поїздку дітей до Грузії: у Черкасах тренерці танців оголосили підозру
16:56
Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа"
16:55
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
16:33
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: