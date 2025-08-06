РФ вдарила по Куп’янську та Боровій на Харківщині: троє поранених
Середа, 6 серпня 2025, 17:17
Внаслідок обстрілу Куп’янська та удару дрона по селищу Борова на Харківщині 6 серпня постраждали троє мирних жителів.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, близько 10:30 6 серпня армія РФ обстріляла місто Куп’янськ. Поранень зазнали двоє чоловіків віком 45 і 55 років.
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Окрім того, вдень російський ударний дрон, ймовірно типу "Молнія", атакував селище Борова. Унаслідок вибуху поранено 86-річну жінку, також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).