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РФ вдарила по Куп’янську та Боровій на Харківщині: троє поранених

Анастасія ПроцСереда, 6 серпня 2025, 17:17
РФ вдарила по Куп’янську та Боровій на Харківщині: троє поранених
фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу Куп’янська та удару дрона по селищу Борова на Харківщині 6 серпня постраждали троє мирних жителів.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 10:30 6 серпня армія РФ обстріляла місто Куп’янськ. Поранень зазнали двоє чоловіків віком 45 і 55 років.

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Окрім того, вдень російський ударний дрон, ймовірно типу "Молнія", атакував селище Борова. Унаслідок вибуху поранено 86-річну жінку, також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Харківська областьпрокуратураросійсько-українська війна
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