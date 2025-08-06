Оприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відеозаписах зафіксовано, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострелили його пострілом у голову.

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Невдовзі поруч із тілом Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й проникли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців.

Як раніше повідомляло видання, до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим. Як встановило "Радіо Свобода", саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.

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У телефонній розмові з кореспондентом РС сержант Борзунов підтвердив, що саме російські військові вбили Рубайла, але заперечив свою причетність і причетність своїх підопічних до вбивства цивільного бучанця.

Довідково: Володимир Рубайло народився в 1951 року в Бучі. Там закінчив школу. Служив у лавах радянської армії в роті почесної варти в одній із військових частин на території Східної Німеччини. Разом з дружиною виховав двох дочок. До пенсії довгий час працював водієм на лісовому підприємстві в Ірпені. Розстріляний російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

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