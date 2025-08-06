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Оприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії

Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 17:59
Оприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Росіяни мародерили прямо біля тіла вбитого ними бучанця. скриншот

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відеозаписах зафіксовано, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострелили його пострілом у голову.

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Невдовзі поруч із тілом Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й проникли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців.

Як раніше повідомляло видання, до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим. Як встановило "Радіо Свобода", саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.

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У телефонній розмові з кореспондентом РС сержант Борзунов підтвердив, що саме російські військові вбили Рубайла, але заперечив свою причетність і причетність своїх підопічних до вбивства цивільного бучанця.

Довідково: Володимир Рубайло народився в 1951 року в Бучі. Там закінчив школу. Служив у лавах радянської армії в роті почесної варти в одній із військових частин на території Східної Німеччини. Разом з дружиною виховав двох дочок. До пенсії довгий час працював водієм на лісовому підприємстві в Ірпені. Розстріляний російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

Передісторія:

  • За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних.
  • 43 тіла залишаються невпізнаними, а 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків й досі перебувають у полоні. Один із затриманих цивільних загинув у російській неволі.
  • Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі, Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті "жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", а лідер РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі "фейком" і "провокацією".

Бучавоєнні злочиниРосія
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