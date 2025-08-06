СБУ намагається отримати свідчення Христенка на детективів НАБУ, депутат заявляє про "загрози життю"
Співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в цоперації силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.
Джерело: стаття "Української правди" під назвою "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"
Деталі: СБУ і Офіс генерального прокурора 21 липня оголосили нардепу Христенку заочну підозру в державній зраді та зловживанні впливом. Як стверджують правоохоронці, він був агентом ФСБ, який відповідав за "посилення російського впливу на НАБУ".
За даними слідства, під час обшуків у будинку нардепа на Київщині, де мешкають його родичі, СБУ і ОГП знайшли низку анкет детективів НАБУ і матеріали негласних слідчих дій Бюро російською мовою. Сам Христенко напередодні великої війни виїхав з України. Нині він живе в ОАЕ.
Народний депутат у коментарі УП заперечує будь-яку взаємодію з детективами НАБУ і російськими спецслужбами: "Все, що озвучують (силовики – УП) – це брехня". Христенко також заявляє, що наразі його життю загрожує небезпека.
Дослівно з матеріалу: "Співрозмовники УП серед впливових правоохоронців розповідають, що 4 серпня представники СБУ намагались контактувати з Христенком в Дубаї – хотіли отримати свідчення на співробітників НАБУ, які фігурують в операції Служби безпеки щодо російського впливу. В СБУ таку інформацію не підтвердили і не спростували, а сам Христенко вкотре наголосив у особистому листуванні з УП на загрозі своєму життю".
Деталі: Співрозмовники УП у Службі безпеки стверджують, що депутат-утікач Христенко впливав на НАБУ через арештованого за пособництво РФ керівника управління детективів у Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова, а також через першого заступника директора Бюро Дениса Гюльмагомедова. Однак аргументованих доказів на підтвердження цієї гіпотези УП не надали.
СБУ та ОГП проводили обшуки у Гюльмагомедова. Відповідаючи на запит УП щодо підстав для слідчих дій у першого заступника директора НАБУ, в СБУ повідомили: "В межах кримінального провадження було встановлено, що він мав контакти з агентом ФСБ РФ Федором Христенком. Крім цього, він проводив неформальні конспіративні зустрічі з підозрюваним у пособництві РФ Русланом Магамедрасуловим".
Від джерел у правоохоронних органах УП відомо, що силовики зафіксували зустріч Магамедрасулова і Гюльмагомедова на вулиці посеред білого дня.
Магамедрасулов передавав Гюльмагомедову маленький "чорний пакет". Слідство не встановило, що в ньому було. А за свідченнями співробітників НАБУ, у пакеті була брендована футболка ГУР.
Довідково: Федір Христенко – чинний народний депутат від забороненої проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя". Він обраний до Верховної Ради за виборчим округом №46 на Донеччині.
Напередодні великої війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.
Його дружина, Марина Христенко, у 2018 році стала власницею квартири, трьох паркомісць і комори (саме так зазначено в декларації Федора Христенка) в Росії.
В 2020-му український депутат Христенко гучно відгуляв день народження дружини в Москві – на святі виступали Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та інші виконавці, прихильники російського вторгнення в Україну.