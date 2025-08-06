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Сійярто стверджує, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця на Закарпатті

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 6 серпня 2025, 19:05
Сійярто стверджує, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця на Закарпатті
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що українська влада нібито відмовляється розслідувати смерть угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого Будапешт вважає жертвою насильства з боку працівників ТЦК.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Сійярто прокоментував повідомлення провладної угорської газети Magyar Nemzet, за даними якої Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого угорця з Закарпаття.

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"Відмовившись розслідувати цю справу, українські органи влади фактично визнали, що в їхній країні примусовий призов до армії (в Україні діє режим мобілізації, а не призов. – Ред.), супроводжуваний жорстокими побоями і навіть побиттям до смерті, є вкоріненою практикою, яка схвалена і здійснюється за наказом держави", – вважає глава угорського МЗС.

На його думку, "така країна не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою".

Принагідно Сійярто розкритикував Євросоюз за відсутність засудження "примусового призову" в Україні, що начебто свідчить про його потурання та схвалення.

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Нагадаємо:

  • З початку липня між Україною та Угорщиною триває суперечка через смерть чоловіка на імʼя Йосип Шебештень на Закарпатті.
  • Будапешт стверджує, що Шебештень – громадянин Угорщини та помер від побиття співробітниками ТЦК після затримання. Українська сторона вказує, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а не побиття.
  • 17 липня Угорщина оголосила про санкції проти України та заборонила вʼїзд начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковнику Віталію Ткаченку), командувачу військ Оперативного командування "Захід" (бригадному генералу Володимиру Шведюку) та директору Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковнику Роману Юзвенку).
  • Це рішення, а також заклик Угорщини до ЄС запровадити аналогічні санкції, викликали гостру реакцію Києва.

УгорщинаЗакарпаття
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