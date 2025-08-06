Сійярто стверджує, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що українська влада нібито відмовляється розслідувати смерть угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого Будапешт вважає жертвою насильства з боку працівників ТЦК.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Сійярто прокоментував повідомлення провладної угорської газети Magyar Nemzet, за даними якої Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого угорця з Закарпаття.

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"Відмовившись розслідувати цю справу, українські органи влади фактично визнали, що в їхній країні примусовий призов до армії (в Україні діє режим мобілізації, а не призов. – Ред.), супроводжуваний жорстокими побоями і навіть побиттям до смерті, є вкоріненою практикою, яка схвалена і здійснюється за наказом держави", – вважає глава угорського МЗС.

На його думку, "така країна не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою".

Принагідно Сійярто розкритикував Євросоюз за відсутність засудження "примусового призову" в Україні, що начебто свідчить про його потурання та схвалення.

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