Через обстріли Дніпропетровщини загинула жінка, ще дві постраждали

Російські війська 6 серпня атакували Дніпропетровщину FPV-дронами та КАБами. Загинула жінка, ще дві постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня Дніпропетровщина пережила близько семи десятків атак. Агресор тероризував три райони.

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Найбільше дісталося Нікопольщині. По тамтешніх територіях російська армія била здебільшого FPV-дронами. Цілила й артилерією. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

На жаль, загинула 65-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Є й дві постраждалі – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні".

фото - сергій лисак

Деталі: Також пошкоджені 10 приватних будинків і 3 господарські споруди. Виникло кілька займань.

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По Синельниківщині агресор вгатив КАБами та БпЛА. Під ударом були Межівська і Покровська громади. Понівечені 4 автобуси, 7 приватних будинків. Два з них зайнялися.

По Зеленодольській громаді Криворізького району російська армія влучила безпілотником.